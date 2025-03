Intanto il Cremlino fa sapere che l’incontro tra i presidenti russo e statunitense avverrà in Arabia Saudita. Scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev

«Ho appena finito un'ottima telefonata con il presidente Zelensky che è durata circa un'ora». Lo scrive su Truth Donald Trump precisando che il colloquio ha riguardato «per la maggior parte la chiamata di ieri con il presidente Putin per allineare sia la Russia che l'Ucraina in termini di richieste e necessità. Siamo sulla buona strada e chiederò al segretario di Stato Marco Rubio e al consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz di fornire una descrizione accurata dei punti discussi. Tale dichiarazione verrà pubblicata a breve», ha aggiunto Trump.

L’incontro con Putin

L'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump sarà in Arabia Saudita. Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass. Il portavoce Dmitry Peskov ha riferito a Interfax che l'incontro non è stato affrontato nella telefonata di ieri tra i due leader.

Il ministero della Difesa russo ha annunciato che Mosca e Kiev hanno effettuato uno scambio di 175 prigionieri di guerra per parte, come annunciato ieri dopo la telefonata tra Putin e Trump. Lo riporta la Tass.

Il cessate il fuoco di 30 giorni tra Russia e Ucraina, concordato da Trump e Putin ma non ancora accettato da Kiev, riguarderebbe l'energia e infrastrutture, ha detto Witkoff rispondendo a una domanda specifica su Fox News in merito al fatto se la tregua riguardasse solo l'energia o una questione più ampia. Witkoff ha detto: «No, riguarda l'energia e le infrastrutture in generale».

Intanto l'Aeronautica militare di Kiev ha reso noto che le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con due missili balistici Iskander-M, quattro missili antiaerei S-300 e 145 droni di vario tipo.