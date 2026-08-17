Il giovane si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e sarebbe finito sott’acqua. La Polizia ha effettuato i primi accertamenti: al momento non risultano indagini della Procura

L'attaccante del Cagliari Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Le sue condizioni sono gravi.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 18, il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina dove l'acqua è più alta. Trepy, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare e si sarebbe trovato in difficoltà. Il giovane è stato tirato fuori dall'acqua, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Intubato sul posto, è stato trasportato in elisoccorso a Sassari, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

La Tac toracica eseguita in ospedale ha evidenziato grandi quantità di liquido nei polmoni, una condizione che rende difficoltoso lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenze al paziente e consentire la somministrazione delle terapie, i medici lo tengono in coma farmacologico, sotto costante monitoraggio.

Secondo i primi riscontri della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, all'origine del principio di annegamento potrebbe esserci stato un malore. Il giovane si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, sarebbe finito sott'acqua, inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Al momento non risulta aperta alcuna inchiesta da parte della Procura, che è stata informata dei fatti.

Trepy ha esordito la scorsa stagione in Serie A con la maglia del Cagliari, segnando nel finale il gol del pareggio nella gara contro la Cremonese. Proprio venerdì scorso era partito titolare nella partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l'Arezzo. In una nota, il Cagliari Calcio ha espresso la propria vicinanza al giovane attaccante: «Il club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili».