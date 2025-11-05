Aveva corso nel Circus con la Ferrari, McLaren e Alfa Romeo. Sul piccolo schermo è stato per decenni il celebre volto delle corse automobistiche

Lutto nel mondo dei motori, è morto Andrea de Adamich. L’ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista, morto all'età di 84 anni. Aveva debuttato al volante di un’auto da corsa nel 1962 ottenendo un’importante carriera ricca di successi. Dopo aver conquistato il titolo italiano di Formula 3 nel 1965 fu ingaggiato dall'Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europei Turismo (1966-67) a bordo della Giulia GTA.

Da qui il salto nella Formula uno e nei campionati Prototipi. Fu protagonista nel grande Circus per cinque stagioni a partire dal 1968, correndo per scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Alternò la massima categoria al Mondiale Prototipi, ottenendo due vittorie con l'Alfa Romeo.

Andrea de Adamich, dopo il ritiro nel 1974, divenne un noto volto televisivo di Mediaset per i motori, come telecronista dal 1978 al 2009 insieme a Guido Schittone. Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura, in collaborazione con Alfa Romeo, il suo amore più grande. Il 2 giugno 2022 era stato nominato Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana per meriti sportivi.