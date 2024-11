Il piccolo era accompagnato dalla madre quando, per cause in corso di accertamento, sarebbe scivolato. La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta

Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale durante una sfilata ieri nel centro di Bologna. Il piccolo è morto questo pomeriggio, intorno alle 16, all'ospedale Maggiore di Bologna. Lo conferma l'Ausl del capoluogo emiliano.

Sul caso la procura di Bologna ha aperto un fascicolo per lesioni colpose contro ignoti e ha dato ordine ai carabinieri di controllare i carri preventivamente per le prossime sfilate in programma. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in Via Indipendenza: secondo quanto riferito dall'organizzatore della manifestazione Paolo Castaldini, il piccolo era sul terzo carro della sfilata con la mamma, mentre il padre seguiva la manifestazione da terra. A un certo punto il bimbo sarebbe stato passato dalla madre al padre, attraverso le sbarre di recinzione del mezzo, e sarebbe scivolato di mano e caduto, andando ad urtare il carro con la parte destra. Il mezzo, che procedeva a passo d'uomo, è riuscito a fermarsi. Ogni carro della sfilata, informa l'organizzazione, ha 4 persone che si occupano della vigilanza.

