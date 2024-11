Kirk Douglas, grande attore e leggenda del cinema americano che ha segnato l’era d’oro di Hollywood, celebre per film come “Orizzonti di gloria” e “Spartacus”, è morto oggi a 103 anni.

Il ricordo del figlio Michael

A dare la notizia della morte suo figlio, l’attore Michael Douglas, con un post su Facebook: «È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati, all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà».

La carriera di Kirk Douglas

Douglas, il cui nome alla nascita era Issur Danielovitch, era nato nel 1916 ad Amsterdam, nello stato di New York, da una famiglia di ebrei bielorussi immigrati negli Usa. Cambiò nome prima di arruolarsi nella Marina nella Seconda guerra mondiale, durante la quale prestò servizio su un sottomarino.

Cominciò a recitare a New York e nel 1946 fece il suo primo film, “Lo strano amore di Marta Ivers”, facendosi notare nei ruoli da tipo duro e belloccio. “Il grande campione”, del 1949, in cui interpretava un pugile, lo rese molto famoso e stimato, garantendogli un sacco di ruoli importanti nei due successivi decenni. Recitò ancora con una certa frequenza per tutti gli anni Sessanta e Settanta, pur senza ottenere la fama e i riconoscimenti dei decenni precedenti.

Nella sua lunga carriera Kirk ha interpretato 75 film con tre candidature all’Oscar negli anni Cinquanta per “Il grande campione”, “Il brutto e la bella” e “Brama di vivere”. Nel 1996 aveva poi ricevuto l’Oscar alla carriera. Aveva recitato l’ultima volta nel 2008, nel film per la televisione “Empire State Building Murders”.