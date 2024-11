È Pesaro la Capitale italiana della cultura 2024. Ad annunciarlo oggi il ministro della cultura Dario Franceschini. Dieci le città finaliste: Ascoli Piceno, Chioggia (Venezia), Grosseto, Mesagne (Brindisi), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (Genova), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio (Lucca) e Vicenza. La giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, ha comunicato al ministro la città designata.

La dedica del sindaco di Pesaro

Parole di orgoglio sono state espresse dal sindaco Matteo Ricci: «Questa vittoria non è solo un traguardo, ma l’inizio di una nuova avventura per Pesaro e per tutto il territorio. Una vittoria che dedico ad una città che vive da settimane sotto i bombardamenti, Kharkiv. Una città che, come noi – ha aggiunto - ha fatto della Musica un grande patrimonio. Una città a cui vorrei che arrivasse tutto il nostro affetto, la nostra vicinanza, la nostra solidarietà».