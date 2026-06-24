La Francia ha registrato il primo caso di Ebola dall'inizio dell'attuale epidemia che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. A risultare positivo al virus è stato un medico rientrato nel Paese dopo una missione umanitaria nello Stato africano.

L'annuncio è arrivato dal Ministero della Salute francese, che ha precisato come il paziente sia attualmente ricoverato in isolamento e sotto stretto controllo sanitario. Le autorità hanno inoltre avviato le procedure di tracciamento dei contatti per individuare eventuali persone esposte al contagio. Secondo quanto riferito dal dicastero in una nota, il rischio per la popolazione francese ed europea resta comunque considerato basso. Il caso è stato identificato nella Francia metropolitana.

L'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo ha già colpito oltre mille persone e provocato 267 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha sottolineato che il focolaio ha registrato il più alto numero di casi confermati nel primo mese rispetto a qualsiasi altra epidemia di Ebola documentata finora. La vicenda viene seguita con particolare attenzione dalle autorità francesi. Secondo quanto riferito dall'entourage del primo ministro, la situazione è monitorata "molto da vicino" dal governo di Parigi, che mantiene attivi tutti i protocolli di sorveglianza sanitaria previsti per le malattie infettive ad alta pericolosità.