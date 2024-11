Alle prossime Europee, il vicepremier Antonio Tajani sarà il capolista di Forza Italia in tutte le circoscrizione, tranne che nelle Isole. Lo ha anticipato lo stesso segretario di Forza Italia, durante la segreteria nazionale, prima del Consiglio Nazionale del partito, all'Hotel Parco dei Principi, a Roma.

«Ora dobbiamo essere in grado di camminare con le nostre gambe. Dobbiamo profondere il massimo dell'impegno per questo motivo ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni europee e lo farò profondendo tutte le mie forze e senza mai far passare in secondo piano il mio ruolo di ministro e di vicepremier». Antonio Tajani rompe gli indugi annunciando la sua candidatura alle prossime elezioni europee. Il leader di Forza Italia sarà capolista in quattro circoscrizioni e non correrà in Sicilia e Sardegna.

Caterina Chinnici, eurodeputata uscente, ex Pd, figlia di Rocco Chinnici, sarà invece la capolista alle elezioni europee nelle Isole: «È giusto dare spazio a rappresentanti del territorio - ha detto Tajani - , lì non sarò candidato. Ho chiesto a Caterina Chinnici di candidarsi, la sua storia, il nome che porta, sono un messaggio inequivocabile per dire da che parte stiamo, ovvero dalla parte della legge, dei magistrati che si battono per fare bene il loro lavoro, dei cittadini onesti che non si piegano ai ricatti. Voglio che sia chiara la nostra battaglia senza se e senza ma contro la mafia, la camorra, la sacra corona unita o contro ogni altra organizzazione criminale».