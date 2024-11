Dopo tre rinvii e a 12 ore dalla prima convocazione, ieri sera si è tenuta la riunione della direzione nazionale del Pd voluta dal segretario Enrico Letta, che ha preso la parola.

Sul tavolo, il nodo delle candidature nei collegi in vista del voto del 25 settembre, che ha richiesto tempi e alimentato qualche polemica interna.

La riunione si è svolta in parte in presenza, nella sede romana del Nazareno, in parte in collegamento online. Al Nazareno sono arrivati, tra gli altri, il ministro Dario Franceschini, l'ex segretario Piero Fassino, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello fiorentino Dario Nardella.

«Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento». È un passaggio - secondo quanto si apprende da fonti Dem - dell'intervento del segretario del Pd, Enrico Letta aprendo la direzione nazionale del partito sulle candidature per le prossime elezioni.

Il segretario del Pd sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto. È quanto si apprende da fonti Dem in vista del voto del 25 settembre. Carlo Cottarelli sarà candidato per il Pd come capolista al Senato a Milano.

«Potevo imporre persone mie ma non l'ho fatto perché il partito è comunità». È un passaggio dell'intervento del segretario del Pd parlando delle scelte fatte con le liste elettorali, durante la direzione del partito. È stata rispettata la parità di genere nella composizione dei candidati nelle liste elettorali del Pd.

Il professore e microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato dal Pd come capolista in Europa. È quanto riferiscono fonti Dem. Tra le candidature in lizza ci saranno anche 4 giovani under 35 indicati come capolista. Sono: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.