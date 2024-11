All’indomani della vittoria schiacciante alle elezioni del Regno Unito sulla Brexit, con la maggioranza assoluta in parlamento del partito conservatore, il premier Boris Johnson si presenta tronfio e soddisfatto lasciandosi andare ad un’ironia tipicamente inglese: «Realizziamo finalmente la Brexit, ma prima facciamo colazione». «Andremo avanti con la Brexit senza se senza ma, usciremo il 31 gennaio uniti - ha detto ai suoi sostenitori - E' la più grande vittoria dagli anni 80, quando molti di voi non erano neanche nati. Adesso uniamo il Paese e grazie a tutti coloro che hanno votato i conservatori per la prima volta. Non vi daremo mai per scontati».

«Grazie a tutti nel nostro grande Paese, a chi ha votato, a chi è stato volontario, a chi si è candidato. Viviamo nella più grande democrazia del mondo», ha esultato il premier britannico. «Abbiamo provocato un terremoto, andremo fino in fondo con Brexit».

I Tory in vantaggio sui Labour

Il Regno Unito ha deciso compatto, senza esitazioni: il partito Conservatore del premier ha stravinto le elezioni britanniche. Secondo gli exit poll, confermate dai primi risultati in arrivo dallo spoglio delle schede nei singoli collegi, i Tory avrebbero 364 seggi, 44 in più rispetto alle elezioni del 2017. Una proiezione di Sky News conferma che i Conservatori otterranno tra i 358 e i 368 seggi a Westminster e che il premier Boris Johnson avrà un margine di maggioranza tra i 66 e 86 seggi. I laburisti avranno tra i 192 e i 202 seggi. E alle 6,05 è arrivata l'attribuzione del seggio numero 326 che, quando ancora c'erano da assegnare 40 seggi, ha sancito la maggioranza assoluta per i Conservatori. Batosta per il Labour, un risultato che per i conservatori non si vedeva dai tempi di Margaret Thatcher quando conquistò il terzo mandato nel 1987, e che segna la disfatta peggiore dal 1935 del partito di Jeremy Corbyn, che finisce subito sotto processo.

Donald Trump: «Fantastica vittoria»

Ad esultare per la vittoria di Johnson anche il presidente americano Donald Trump. «Congratulazioni a Boris Johnson per la sua fantastica VITTORIA! La Gran Bretagna e gli Stati Uniti saranno ora liberi di concludere un nuovo grande accordo commerciale dopo la BREXIT. Questo accordo ha il potenziale per essere molto più grande e redditizio di qualsiasi accordo che potrebbe essere fatto con l'Ue».