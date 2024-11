È ancora in corso lo spoglio delle elezioni amministrative in Sardegna ma il risultato di Cagliari sembra essere confermato: è ormai certa la vittoria al primo turno del centrodestra - quando manca solo una sezione da scrutinare - che vede in testa il candidato sindaco Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia con il 50,48%, sorpassando la rivale del centrosinistra, Francesca Ghirra. Il M5s, invece, non aveva candidati nel capoluogo sardo.

A Sassari il centrosinistra, in vantaggio, va al ballottaggio contro un candidato civico: è avanti il candidato Mariano Brianda con il 33,9%, inseguito dal chirurgo ed ex parlamentare Nanni Campus (30,63%), alla guida di cinque liste civiche. Il candidato di centrodestra Mariolino Andria - solo terzo - è al 16,4% e il candidato M5s Maurilio Murru è al 14,4%.

Il centrodestra si afferma al primo turno ad Alghero. Da quanto riporta l’Ansa in tarda mattinata, non è ancora ufficiale perché mancano tre sezioni (50 su 53) ma il candidato sindaco Mario Conoci è saldamente in testa da inizio scrutinio con il 53,03% dei voti. Sconfitto il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra (31,98%), mentre il candidato del M5s, Roberto Ferrara, si ferma al 14,98%.

Queste tre città erano tutte guidate da sindaci di centrosinistra nelle giunte uscenti.

Già eletti nove sindaci dei 28 da rinnovare. Titino Cau è il primo sindaco leghista in Sardegna, a Illorai,nel Sassarese. Cala di quasi otto punti l'affluenza, al 55,3%.