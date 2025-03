Martedì 13 maggio parte la kermesse europea 2025. Il cantautore toscano gareggerà per la vittoria con "Volevo essere un duro", mentre il dj e produttore discografico proverà a riportare San Marino in finale con "Tutta l’Italia". BigMama e Gabriele Corsi conducono per la Rai, Michelle Hunziker tra i presentatori della finale. Ma occhio alla sorpresa estone con Espresso Macchiato

Conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2025: è stata finalmente svelata la scaletta ufficiale delle due semifinali che promettono spettacolo ed emozioni. Si comincia martedì 13 maggio con la prima serata, che vedrà esibirsi Lucio Corsi fuori concorso con la sua "Volevo essere un duro", canzone già qualificata direttamente per la finale del 17 maggio grazie alla posizione privilegiata dell’Italia tra i Big 5. La performance dell’artista italiano sarà posizionata tra il Belgio, rappresentato da Red Sebastian con "Strobe Lights", e l’Azerbaigian con "Run With U" dei Mamagama.

Ad aprire ufficialmente la gara della prima semifinale sarà invece l’Islanda con il duo VÆB e il brano energico "Róa". Grande attenzione è puntata su Gabry Ponte, che rappresenterà San Marino con "Tutta l’Italia", cercando di riportare la piccola Repubblica in finale dopo un’assenza che dura dal 2021. Il pubblico italiano potrà supportare San Marino votando durante la semifinale, occasione preziosa per la qualificazione. Durante le semifinali saliranno sul palco anche gli artisti dei paesi già qualificati alla finale, ovvero i Big 5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) e la Svizzera, paese ospitante dell’edizione 2025.

La seconda semifinale è fissata per giovedì 15 maggio e si aprirà con l’Australia, rappresentata da Go-Jo con "Milkshake Man". A chiudere la serata ci penserà Erika Vikman per la Finlandia con l’attesissima e provocante "Ich Komme".

Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e Rai Play, con la conduzione della cantante BigMama e di Gabriele Corsi, ormai volto storico della manifestazione. Su Rai Radio 2 il commento sarà affidato a Diletta Parlangeli e Matteo Osso. La grande finale di sabato 17 maggio andrà invece in onda in prima serata su Rai 1, condotta a livello internazionale da Sandra Studer e Hazel Brugger, a cui si aggiungerà Michelle Hunziker, la prima conduttrice nella storia ad aver presentato sia il Festival di Sanremo sia un'edizione dell'Eurovision Song Contest fuori dall’Italia.

Nel frattempo, gli artisti in gara hanno già iniziato a farsi conoscere nei pre-party europei, da Amsterdam a Londra, fino a Madrid, dove Lucio Corsi si esibirà il prossimo 19 aprile, anticipando l’atmosfera eurovisiva. Quest’anno, infine, la scelta dei finalisti sarà affidata esclusivamente al voto del pubblico, senza il contributo delle giurie tecniche.

Scaletta completa delle semifinali:

Prima semifinale – 13 maggio 2025

Islanda: VÆB – RÓA

Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA (già in finale)

Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo: NAPA – Deslocado

Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro (già in finale)

Azerbaigian: Mamagama - Run With U

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage (già in finale)

Cipro: Theo Evan – Shh

Seconda semifinale – 15 maggio 2025

Australia: Go-Jo – Milkshake Man

Montenegro: Nina Žižić – Dobrodošli

Ireland: EMMY – Laika Party

Latvia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

Armenia: PARG – SURVIVOR

Austria: JJ – Wasted Love United Kingdom: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

Greece: Klavdia – Asteromáta

Lithuania: Katarsis – Tavo Akys

Malta: Miriana Conte – SERVING

Georgia: Mariam Shengelia – Freedom France: Louane – Maman

Denmark: Sissal – Hallucination

Czechia: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye

Luxembourg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

Israel: Yuval Raphael – New Day Will Rise Germany: Abor & Tynna – Baller

Serbia: Princ – Mila

Finland: Erika Vikman – ICH KOMME

La finale – Sabato 17 maggio

Il running order della finale si conoscerà invece nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio: solo la Svizzera ha già estratto la sua posizione, la 19esima