In corso il riconoscimento ufficiale del cadavere che i vigili del fuoco hanno recuperato in un canalone. Le ricerche andavano avanti da sette giorni. L'uomo ancora irreperibile ma già indagato dopo la scoperta di tracce di sangue dove avrebbe aggredito la sua ex compagna

Il corpo di una giovane donna è stato trovato stamane dai vigili del fuoco nella zona di Barcis, in provincia di Pordenone, durante le ricerche di Giulia Cecchettin.

È in corso il riconoscimento di rito per accertare se la salma sia effettivamente quello della giovane scomparsa da una settimana assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, che risulta ancora essere irreperibile, ma pare che non si siano molti dubbi sull'identità del cadavere. Il corpo è stato recuperato, stando alle prime informazioni, in un canalone che si trova tra la zona del lago di Barcis e Piancavallo.