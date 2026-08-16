Chi vive abbastanza vicino a Fabrizio Corona prima o poi rischia di pagare il conto. Ex compagne, amici, alleati, personaggi protetti e vecchi confidenti possono trasformarsi improvvisamente nei protagonisti delle sue rivelazioni. Adesso quella ruota sembra essersi fermata su un nome clamoroso: Belen Rodriguez.

L’ex re dei paparazzi prepara il ritorno di Falsissimo, il podcast con il quale ha trascinato il gossip italiano verso territori sempre più estremi. Corona non ha ancora annunciato ufficialmente il nome della protagonista della prossima puntata, ma ha disseminato sui social un indizio fin troppo riconoscibile: una farfalla. Il riferimento ha immediatamente richiamato alla memoria il celebre tatuaggio che Belen mostrò durante il Festival di Sanremo e che diventò uno dei simboli più discussi della sua carriera.

Una semplice coincidenza? Nel mondo di Corona le coincidenze raramente arrivano senza una strategia. E le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore raccontano di rapporti ormai tesissimi tra i due ex.

Belen Rodriguez da protetta a possibile bersaglio di Falsissimo

Per anni Belen ha rappresentato un’eccezione nell’universo di Fabrizio Corona. I due hanno vissuto una relazione intensa e tormentata, ma anche dopo la separazione hanno conservato un legame profondo.

L’ex fotografo ha spesso parlato della showgirl con un tono diverso rispetto a quello riservato alle altre protagoniste dei suoi racconti: meno feroce, più affettuoso, quasi protettivo.

Quella tregua, però, potrebbe essere finita. Alessandro Rosica sostiene che Belen avrebbe bloccato Corona su ogni canale e che tra loro ormai regnerebbe una forte tensione. Se l’indiscrezione trovasse conferma, la farfalla pubblicata dall’ex paparazzo assumerebbe un significato inequivocabile: non un omaggio nostalgico, ma l’avvertimento che sta per arrivare una resa dei conti.

Corona conosce molti capitoli della vita privata di Belen. Ha condiviso con lei un periodo centrale della carriera della showgirl e ha attraversato insieme all’argentina anni segnati da successo, scandali e copertine. Proprio questa vicinanza rende l’eventuale puntata esplosiva: il pubblico non si aspetta una raccolta di pettegolezzi già noti, ma racconti che soltanto una persona molto vicina potrebbe conoscere.

La farfalla di Corona accende il sospetto su Belen

L’indizio scelto da Corona possiede tutta l’efficacia del suo stile. Non pronuncia un nome, non formula un’accusa e non anticipa il contenuto della puntata. Gli basta mostrare una farfalla per spingere migliaia di utenti verso la stessa conclusione.

Quel tatuaggio accompagnò Belen durante una delle apparizioni televisive più celebri della sua carriera. La showgirl lo mostrò dal palco dell’Ariston e trasformò un dettaglio del proprio corpo in un fenomeno nazionale.

Corona, che conosce perfettamente il linguaggio dei simboli e delle provocazioni, difficilmente avrebbe scelto proprio quell’immagine senza prevedere l’associazione.

Per ora, però, resta un’indiscrezione. Corona non ha confermato che dedicherà la prossima puntata a Belen e la showgirl non ha commentato pubblicamente le voci. Il silenzio di entrambi alimenta l’attesa e garantisce a Falsissimo una campagna pubblicitaria praticamente gratuita. Continua a leggere su La Capitale.