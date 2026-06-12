Problemi in diverse parti del mondo per Facebook, protagonista nel pomeriggio di una serie di malfunzionamenti che hanno impedito a numerosi utenti di utilizzare regolarmente la piattaforma.

Le prime segnalazioni hanno iniziato a circolare sui social network, in particolare su X, dove centinaia di utenti hanno condiviso schermate e testimonianze dei disservizi riscontrati durante la navigazione.

Molti utenti riferiscono di non riuscire ad accedere alle pagine del social network o di visualizzare contenuti in maniera corretta. In diversi casi, tentando di aprire Facebook compare una schermata con il messaggio "Pagina non trovata" accompagnato dal codice errore 404, normalmente associato a contenuti non disponibili o non raggiungibili.

Disservizi soprattutto da desktop

Le criticità sembrano aver interessato principalmente l'interfaccia desktop della piattaforma, dove numerosi utenti hanno segnalato caricamenti estremamente lenti o l'impossibilità totale di accedere al servizio.

Alcuni hanno riferito che il sito si apre solo parzialmente, mentre altri non riescono a raggiungere alcuna sezione del social network.

Al momento Meta non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali sulle cause del problema né indicazioni sui tempi necessari per il completo ripristino delle funzionalità.

Impennata di segnalazioni sulle piattaforme di monitoraggio

A confermare la portata del disservizio sono anche i siti specializzati nel monitoraggio dei servizi online.

Le segnalazioni raccolte dalle piattaforme dedicate hanno registrato un forte aumento nel giro di poche ore, con un picco concentrato nel corso del pomeriggio.

Anche la pagina dedicata a Facebook su alcuni servizi di monitoraggio ha mostrato anomalie e rallentamenti, probabilmente a causa dell'elevato numero di utenti collegati contemporaneamente per verificare lo stato del social network.

L'hashtag #FacebookDown diventa virale

Nel frattempo migliaia di utenti si sono riversati su X per verificare se il problema fosse diffuso o limitato a singoli account.

L'hashtag #FacebookDown è rapidamente entrato tra gli argomenti più discussi, accompagnato da commenti, screenshot e segnalazioni provenienti da diversi Paesi.

Anche altre piattaforme di monitoraggio indipendenti confermano l'esistenza di anomalie diffuse. Secondo i dati disponibili, nelle ultime 24 ore sono state registrate decine di migliaia di segnalazioni riconducibili a problemi di accesso e utilizzo del social network.

Cosa sappiamo finora

Al momento non risultano indicazioni ufficiali sulle cause tecniche del malfunzionamento. Potrebbe trattarsi di un problema temporaneo legato ai server, a interventi di manutenzione o a difficoltà nella gestione del traffico dati, ma ogni ipotesi resta da verificare.

Gli utenti restano in attesa di aggiornamenti da parte di Meta, mentre i tecnici lavorano per individuare l'origine del guasto e riportare la piattaforma alla piena operatività.