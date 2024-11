Se il web l'ha premiato con una valanga di visualizzazioni, un giudice potrebbe invece fargliela pagare cara. Le prodezze di uno youtuber, anche pilota di aerei, che ha deliberatamente fatto schiantare il suo velivolo per pubblicare poi il video sulla piattaforma (clicca qui per vedere), potrebbero finire con una sentenza che prevede fino a 20 anni di carcere.

Nel video pubblicato da Trevor Jacob, girato in California nel novembre 2021, intitolato "I crashed my plane", si vede il pilota in difficoltà, come se il mezzo fosse in avaria, e costretto a farsi espellere con il bastone per il selfie in mano per poi atterrare in mezzo alla campagna con un paracadute. Il video è stato visualizzato quasi 3 milioni di volte. L'aereo si è invece schiantato nella foresta di Los Padres. Lo youtuber ha sostenuto di non sapere dove sia caduto l'aereo ma, secondo gli inquirenti, lui e un amico hanno tirato fuori il relitto dalla foresta usando un elicottero due settimane dopo l'incidente. Hanno poi tagliato il velivolo in piccole parti, gettate nella spazzatura.