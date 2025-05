"A Simple Accident" di Jafar Panahi si aggiudica la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025, conquistando il massimo riconoscimento della kermesse.

Il brasiliano Wagner Moura è stato premiato come miglior attore per la sua interpretazione nel film O Agente Secreto di Kleber Mendonça Filho.

Il premio come miglior attrice, assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, è andato a Nadia Melliti per il suo ruolo in Le Petit Dernier di Hafsia Herzi.

Infine, il riconoscimento per la migliore sceneggiatura è stato conferito ai fratelli Luc e Jean-Pierre Dardenne per Jeunes Mères.