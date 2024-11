Un aereo dell'Aeronautica militare partirà da Roma per prelevarlo a Francoforte e portarlo a Venezia, dove verrà consegnato alle nostre autorità

Verrà consegnato alle autorità italiane sabato 25 novembre, proprio quando sarà celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin, arriverà a Venezia a bordo di un aereo dell'Aeronautica militare.

Lo ha riferito il legale del giovane, Giovanni Caruso. Il velivolo che dovrà riportarlo in Italia partirà alle 8 da Roma e arriverà alle 10 a Francoforte per prelevare Turetta. La ripartenza dallo scalo tedesco è prevista per le 10.45, con destinazione Venezia.

Il presidente del Tribunale tedesco di Naumburg ha dato ieri il via libera alla consegna all'Italia del 22enne affermando, come si legge in un comunicato, che sulla base della documentazione allegata al mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Venezia «non ci sono ostacoli» all'estradizione e sottolinea che lo stesso Turetta l'ha accettata.