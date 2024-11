L'uomo, incastrato dalle intercettazioni e videoriprese, è stato condannato in via definitiva per omicidio, associazione camorristica, usura ed estorsione

Beni immobili per oltre due milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Salerno a Carlo Montella, detenuto nel carcere di Parma e condannato in via definitiva per una lunga serie di gravi reati come l'omicidio, l'associazione camorristica, usura ed estorsione. Tra i beni a cui la Dia ha messo i sigilli figurano un complesso immobiliare ("Parco Concetta") e un'altra proprietà immobiliare nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Montella è affiliato al clan Tempesta, federato con l'organizzazione malavitosa "Nuova Famiglia" dell'agro-nocerino-sarnese e i beni confiscati sono frutto delle sue attività illecite.

Per sottrarsi ai processi, inoltre, ha simulato una patologia psichiatrica con deterioramento cognitivo che è anche riuscito a farsi documentare attraverso perizie medico-legali grazie alle quali ha anche ottenuto il riconoscimento dell'incapacità di sostenere il giudizio e lo stralcio della sua posizione da alcuni processi che tra Salerno e Napoli lo vedevano imputato.

Grazie alle indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, però, condotte con intercettazioni telefoniche, ambientali e videoriprese, si è riusciti a scoprire la verità e a sottoporre Montella ai processi che per lungo tempo erano rimasti in sospeso, procedimenti giudiziari che hanno portato a sentenze definitive.