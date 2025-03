Il sisma è stato avvertito in diversi comuni e anche a Bari. L’epicentro sulla Costa Garganica a una profondità di 10 km. Al momento non si segnalano danni

Una scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Foggia alle 20.37 ed è stata avvertita distintamente anche a Bari. È stata localizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro sulla Costa Garganica a una profondità di 10 km. La magnitudo è di 4.7.

Subito dopo non sono mancate le scosse d'assestamento, sette in tutto al momento: la prima di intensità 2.9 è stata localizzata alle 20.42 a una profondità di 4 km, alle 21 in punto la seconda di magnitudo 3.8 e a una profondità di 10 km con epicentro a 15 km da San Nicandro Garganico e a 17 dalle Isole Tremiti. La terza, di magnitudo 2.6, a 6 km di profondità. La quarta di 2.3 e l'ultima di magnitudo 2.

Decine le persone che si sono riversate per strada, molte trascorreranno la notte in auto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.