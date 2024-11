Gli ospiti di un hotel e di un bed e breakfast sono stati trasferiti in una palestra messa a disposizione dal Comune. La decisione presa per precauzione a causa del pericolo di distacco massi

Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia con piogge e vere e proprie tempeste. Non mancano esondazioni e frane. Disagi anche a Cortina d'Ampezzo dove proprio per il rischio frane sono state evacuate per precauzione 70 persone. «Evacuati per precauzione i 70 ospiti di due strutture ricettive a Cortina d'Ampezzo, in località Passo Tre Croci, per il pericolo di distacco massi dopo una frana», rendono noto i vigili del fuoco a conclusione dell'intervento avviato stamattina.

In particolare, la frana minaccia un condominio, un hotel e un bed & breakfast. «Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco si è deciso, per prevenire la caduta di massi, l’evacuazione a scopo precauzionale di tutte le strutture ricettive - spiegano i vigili del fuoco - Le 70 persone evacuate saranno trasferite presso una palestra di Cortina messa a disposizione dal Comune. I vigili del fuoco presenti con il personale del distaccamento Ampezzano e di Belluno stanno provvedendo a coadiuvare l’evacuazione e monitorare la frana. La strada in prossimità della frana è stata chiusa».