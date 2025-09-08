È caduto dopo meno di 9 mesi il governo francese del centrista François Bayrou. L'Assemblée Nationale, davanti alla quale si era presentato con un discorso di politica generale, ha votato oggi a larga maggioranza contro la fiducia: 194 voti a favore, 364 contrari. La differenza fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampia del previsto. I voti della coalizione della maggioranza erano stati calcolati alla vigilia in 220, mentre soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell'urna. Hanno invece fatto il pieno, e oltre, le opposizioni dell'intera gauche e dell'estrema destra.

Prima del voto, il primo ministro aveva preso la parola davanti all'Assemblée Nationale. Con il sottofondo di un forte brusio e con una marcata raucedine, Bayrou ha esordito: «Ho voluto io questa prova», «il rischio più grande sarebbe stato non correre rischi». «Sono stato io a volere questo appuntamento e alcuni di voi, la maggior parte, probabilmente i più saggi, hanno pensato che fosse irragionevole, che fosse un rischio troppo grande - ha detto Bayrou - Ora, io penso esattamente il contrario. Il rischio più grande sarebbe stato di non correre rischi, di lasciar continuare le cose senza cambiare nulla».