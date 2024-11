È la richiesta della Procura di Madrid per il tecnico italiano del Real. Le cifre che non sarebbero state denunciate si riferiscono alle annualità 2014 e 2015

La Procura spagnola chiede quattro anni e nove mesi di reclusione a Carlo Ancelotti per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa dove la procura della regione di Madrid precisa che l'allenatore del Real è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015, omettendo di dichiarare il suo reddito derivante dai diritti di immagine.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca l'allenatore del Real Madrid è accusato di due reati contro l'Erario, poiché nonostante lui stesso abbia affermato di essere residente in Spagna a fini fiscali e che il suo domicilio era a Madrid, ha omesso di eseguire la prestazione corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine che aveva ceduto ad altri enti.