È stata accoltellata a morte poco prima dell'orario di chiusura. Non si esclude che l'autore del delitto sia stato l'ex compagno: secondo testimoni c'erano tensioni dopo la fine della relazione

Una donna è stata uccisa a Genova nel suo negozio, in pieno centro. La vittima, Clara Ceccarelli di 70 anni, è stata accoltellata a morte da un uomo, entrato nella sua attività di vendita di calzature in via Colombo poco prima dell'ora di chiusura. La donna sarebbe stata colpita almeno due volte dall'assassino che è fuggito.

La polizia sta cercando l'omicida in tutto il capoluogo ligure. Sul posto anche gli agenti della scientifica e della squadra mobile insieme al pm di turno Giovanni Arena. Ancora da ricostruire i contorni della vicenda, non si esclude che le verifiche in corso possano riguardare l'ex compagno della donna. Secondo alcuni conoscenti la vittima avrebbe avuto tensioni con l'ex dopo la fine della relazione risalente a circa un anno fa.

Al momento dell'aggressione la donna era sola, ma alcune testimonianze potrebbero fornire elementi per ricostruire l'intera vicenda. Sono in corso anche verifiche sull'esistenza di eventuali denunce pregresse esentate dalla vittima.