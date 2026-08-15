Indagini per capire se si sia trattato di suicidio o di caduta accidentale. Le ferite della ragazza sono lievi, si trova in codice giallo all'ospedale

Un ragazzo di 26 anni è morto dopo aver accoltellato la sorella ed essere precipitato dalla finestra del sesto piano di una palazzina a San Teodoro, a Genova.

È successo tutto poco prima delle 14 di sabato 15 agosto. Secondo le prime informazioni il ragazzo ha accoltellato la sorella di 18 anni in modo non grave nel corso di una lite. Probabilmente la giovane aveva rifiutato di dargli soldi chiesti dal ragazzo per motivi di droga.

Dopodiché potrebbe essersi chiuso nella sua stanza, per poi cadere dalla finestra e morire sul colpo. Gli agenti stanno ancora indagando per capire se si sia trattato di suicidio o di caduta accidentale.

La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo, con ferite non profonde. Sul posto i carabinieri, ai quali è affidata l'indagine, e le ambulanze e le automediche inviate dal 118 oltre ai vigili del fuoco.