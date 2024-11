La presidente di Fratelli d’Italia in tournée in Spagna è salita sul palco di "Viva 21" al congresso dii Vox. Il video del comizio è già diventato virale

«La nostra identità è sotto attacco, ma non lo permetteremo. Sono Giorgia, sono una donna, sono italiana, sono cristiana e nessuno può portarmi via tutto questo», così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mentre arringa la folla al congresso di Vox, il partito di destra spagnolo. La Meloni è salita sul palco di "Viva 21", al raduno di Madrid come ospite d'onore, inneggiata da migliaia di sostenitori.

Il canale Youtube di Fratelli d'Italia ha pubblicato integralmente l'intervento, mentre un estratto del comizio è stato riproposto dall'Ansa, diventando in poche ore un vero e proprio tormentone.