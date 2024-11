«La Repubblica, in innumerevoli prove e, da ultimo, durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali. Gli stessi che, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette innanzi». Questo il messaggio formulato da Sergio Mattarella in occasione della giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera che si celebra oggi.

«Viviamo oggi - ha continuato il capo dello Stato - a causa del conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia che ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica, affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace».

«Oggi l'Italia celebra le fondamenta robuste sulle quali la nostra comunità si erge e dalle quali essa prende ispirazione» ha commentato invece la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che ha aggiunto: «Il 17 marzo di 162 anni fa iniziava il cammino dell'Italia come Stato unitario e si realizzava l'auspicio di un giovane genovese, visionario e ribelle, come Goffredo Mameli, poter vedere gli italiani non più 'calpesti e derisi' e 'divisi', bensì raccolti in 'un'unica bandiera'. Il 17 marzo è la solennità nazionale più unificante che abbiamo e nel corso della quale quale siamo chiamati a ricordare le ragioni del nostro stare insieme. Perché, come ha spiegato Ernest Renan, la Nazione è una 'grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere'. Questa è la sfida che abbiamo davanti, è l'impegno che dobbiamo onorare ogni giorno: riannodare i fili di ciò che ci unisce e riscoprirci una comunità. Solo così possiamo liberare le migliori energie della Nazione e dimostrare che nessuna meta è preclusa all'Italia. Buon 17 marzo a tutti gli italiani».

Il 17 marzo 1861 a Torino nasceva lo Stato italiano in seguito alla proclamazione del Regno d'Italia con Vittorio Emanuele II, re di Sardegna e Piemonte, venne incoronato il primo re d'Italia e in Parlamento si annunciò: "Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; promulghiamo quanto segue: Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato". La monarchia costituzionale in Italia, dopo il referendum del 2 giugno 1946, lasciò il posto alla Repubblica parlamentare.