I documenti storici e i cimeli, gli scatti dei fotoreporter e le opere di grandi artisti che hanno riflettuto sull'orrore della guerra e sul sacrificio di chi ha combattuto il nazifascismo: per il 25 aprile, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, sono molte le mostre che ricordano la lezione della Resistenza, rendendo omaggio ai suoi protagonisti.

Verona - Al Museo di Castelvecchio fino al 27 luglio la mostra "Fascismo Resistenza Libertà. Verona 1943-1945" che ripercorre la storia politica, socio-culturale ed artistica della città nel biennio tra il 1943 e il 1945. A cura di Andrea Martini, Federico Melotto, Marta Nezzo, Francesca Rossi, l'esposizione si articola in 6 diverse sezioni combinando strumenti digitali, filmati, proiezioni olografiche con personaggi storici allo specchio, documenti - tra cui, in originale il verbale della celebre seduta del Gran Consiglio del fascismo del 24 e 25 luglio 1943 - manufatti, opere d'arte originali, fotografie (molte delle quali inedite) per offrire un racconto emozionale, rivolto per lo più a tramandare la memoria alle giovani generazioni.

Bagnacavallo (Ra) - Dal 24 aprile al 2 giugno l'Ex Convento San Francesco di Bagnacavallo ospita la mostra "fa che sia un racconto" con le fotografie di Lorenzo Tugnoli, a cura di Francesca Recchia. Fortemente voluta dal Coordinamento alla cultura dei Comuni della Bassa Romagna, l'esposizione rappresenta l'evento di punta del programma delle iniziative organizzate in occasione dell'80/o della Liberazione dal nazifascismo: attraverso 40 fotografie in grande formato, realizzate dal fotoreporter - unico premio Pulitzer in Italia nel 2019 - il progetto offre un'inedita riflessione individuale e civica sulle difficoltà, i vuoti, le complicità, le manipolazioni e i silenzi che caratterizzano l'atteggiamento dei media e del pubblico attorno al conflitto tra Israele, Palestina e Libano, iniziato il 7 ottobre 2023. A ispirare il titolo della mostra e ad aprire il percorso espositivo sono i versi di una poesia di Refaat Alareer, poeta e intellettuale palestinese, ucciso a Gaza in un raid israeliano all'inizio del conflitto.

Parma - Un affresco sull'umanità del '900 è la collettiva "Se questo è un uomo. L'Arte ricorda. L'Umanità resiste. Opere 1945-2025", a cura di Chiara Canali e ispirata all'omonimo romanzo di Primo Levi, in programma a Palazzo del Governatore fino al 25 maggio. Tra le mostre che animano la nona edizione di Parma 360 Festival della creatività contemporanea, a tema Memorie, con la direzione artistica di Chiara Canali e Camilla Mineo, e nell'ambito dell'ottantesimo anniversario delle Celebrazioni per la Liberazione, il progetto costituisce una testimonianza dell'impegno morale dell'arte nel risvegliare le coscienze di fronte alla tragedia della guerra, alla follia dei campi di sterminio e alla strenua lotta delle resistenze. Il percorso espositivo si compone di un centinaio di opere di 65 artisti storici e contemporanei, tra cui Pablo Picasso, Renato Guttuso, Aldo Carpi e Francis Bacon.

Roma - A ottanta anni dal 25 aprile 1945, all'Archivio Centrale dello Stato fino al 2 giugno la mostra "Italia nostra! l'Italia e libertà! Vite di partigiani e resistenti nelle carte dell'Archivio Centrale dello Stato", un percorso espositivo dedicato alla memoria della Resistenza e della lotta partigiana. La mostra, il cui titolo si ispira a un canto ritrovato nelle carte di Leone Cattani conservate in Istituto, racconta, attraverso documenti, testimonianze, cimeli storici provenienti dal Museo storico della Liberazione e due ritratti di partigiani, opere di Georges de Canino (dalla collezione d'arte contemporanea dell'Istituto), le biografie di quanti - noti e meno noti - contribuirono con le proprie idee e con la propria lotta, e spesso con la propria vita, alla guerra di Liberazione.