Stava giocando in un'area attrezzata per bambini sulla spiaggia quando il grande castello gonfiabile è esploso, probabilmente a causa del caldo. Una delle bambine che si trovavano sopra la giostra è stata scagliata in alto per diversi metri ed è morta poco dopo in ospedale.





La tragedia è avvenuta ieri mattina nel Norfolk, in Inghilterra. Subito dopo l'esplosione, avvenuta intorno alle 11 del mattino, i bagnanti che si trovavano nelle vicinanze dello spazio dedicato ai bambini avevano chiamato i soccorsi, ma le condizioni della piccola apparivano già gravi.





La polizia ha aperto un'inchiesta per verificare eventuali responsabilità sull'esplosione del gonfiabile che però sembrerebbe da attribuire solo alle alte temperature.