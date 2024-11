Forza Italia «deve essere ancora il cuore, il cervello e la spina dorsale» del centrodestra, «naturalmente lontano da ingenuità sovraniste e da tentazioni populiste» perché «una democrazia occidentale funziona se la competizione al suo interno è tra un centrodestra e un centrosinistra, alieni da pauperismi, da giustizialismi, da sovranismi»... Silvio Berlusconi esce dallo Studio alla Vetrata del Colle, ribadisce la sua contrarietà a un governo giallorosso - «Siamo preoccupati per il pericoloso scenario che si sta delineando» e mette i puntini sulle 'i', lanciando un messaggio preciso al suo alleato Matteo Salvini, in vista delle prossime elezioni regionali: «La destra senza di noi non sarebbe in grado di vincere e se anche vincesse non sarebbe in grado di governare».

