«Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi», scrive l’attivista svedese sui social per annunciare l’arrivo nella capitale in occasione dello sciopero del 19 aprile. Probabile incontro con il Papa il 17 aprile

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che si batte per calamitare l’attenzione sulle emergenze ambientali, parteciperà all’evento #FridayforFutureRoma, lo sciopero scolastico per il clima che si terrà nella capitale, nella centralissima piazza del Popolo, venerdì 19 aprile. La 16enne svedese, simbolo mondiale della lotta ai cambiamenti climatici e proposta per il Nobel per la Pace, martedì sarà a Strasburgo al Parlamento europeo e poi arriverà nella Capitale.

«La crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi»

Greta Thunberg è un’attivista instancabile tanto da precisare che i suoi appuntamenti “istituzionali” non vanno «in vacanza» nemmeno durante le ricorrenze pasquali. La giovane svedese ha postato su Twitter una foto di sé sulla banchina di una stazione ferroviaria accompagnata dalla scritta: «Sono sul treno per il Parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi».

Probabile incontro con il Papa mercoledì 17

Dalla Santa Sede per ora non emerge nessuna notizia ufficiale su un incontro tra il Pontefice e Greta, anche se in diversi uffici vaticani che hanno fra i loro compiti anche le questioni ambientali e climatiche si parla di questa eventualità, indicando mercoledì 17 aprile, durante l'Udienza generale, come possibile data. Tra l’altro, l’Enciclica “Laudato si’”di Papa Francesco è uno dei documenti alla base dell'impegno in favore della cura e protezione dell'ambiente, del clima e degli ecosistemi dell’attivista scandinava.