In risposta ai dazi del 25% sull'«elettricità» imposti dall'Ontario in arrivo, «ho incaricato il mio Segretario al Commercio di aggiungere una tariffa aggiuntiva del 25%, arrivando quindi al 50%, su tutto l'acciaio e l'alluminio in arrivo negli Stati Uniti dal Canada». Lo annuncia Donald Trump su Truth. Il nuovo dazio del 25% sull'alluminio e acciaio entrerà in vigore domani, 12 marzo. «Inoltre - ha avvertito Trump - il Canada deve immediatamente eliminare la sua tariffa su vari prodotti caseari, che è scandalosa e danneggia gli agricoltori americani».

Poi l’avvertimento del presidente americano che «l’unica cosa sensata» per il Canada è diventare il «51esimo Stato americano». «Se il Canada non eliminerà le sue tariffe contro di noi aumenterò sostanzialmente, il 2 aprile, i dazi sulle auto in arrivo negli Stati Uniti, il che, essenzialmente, farà chiudere definitivamente il settore di produzione automobilistica in Canada».

Canada: «Reagiremo con il massimo impatto sugli Stati Uniti»

«Il Canada "dovrà reagire" se gli Usa aumentano le tariffe»: lo ha detto una fonte del governo di Ottawa, citata dall'Afp. Il nuovo leader liberal e futuro premier canadese Mark Carney ha promesso una risposta ai dazi di Trump con «il massimo impatto sugli Stati Uniti».