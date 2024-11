Intanto proseguono le violenze. Morti e feriti a seguito di un raid dell'Idf in una scuola trasformata in un rifugio a Nuseirat. Attacchi anche a sud di Beirut

Negoziatori degli Stati Uniti e Israeliani si incontreranno a Doha per un nuovo sforzo di mediazione per Gaza. Lo ha reso noto il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Il segretario di stato Usa, Antony Blinken, ha detto di aspettarsi un incontro dei negoziatori nei prossimi giorni per cercare di arrivare a una tregua a Gaza. «Abbiamo discusso delle opzioni e delle prossime tappe per far avanzare il processo e mi aspetto che i negoziatori si incontrino nei prossimi giorni», ha affermato in una conferenza stampa a Doha dopo aver incontrato il premier del Qatar. L'emirato è uno dei mediatori chiave insieme a Usa ed Egitto.

E ci sarà anche David Barnea, capo del Mossad israeliano, nel tentativo di riavviare i negoziati per il rilascio degli ostaggi e un accordo di cessate il fuoco riferiscono i media israeliani. Barnea incontrerà il capo della Cia Bill Burns, il primo ministro del Qatar e il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad.

L'incontro avviene in un momento di grande incertezza sulla posizione di Hamas su un accordo di pace, dopo l'uccisione del leader del gruppo Yehya al-Sinwar da parte delle truppe israeliane a Gaza.

«Israele ha raggiunto gli obiettivi strategici che si era prefissato, assicurandosi che il 7 ottobre e gli orrori non possano più ripetersi, smantellando efficacemente l'organizzazione militare di Hamas» ha dichiarato Blinken il quale ha annunciato un'ulteriore assistenza di 135 milioni di dollari per i palestinesi di Gaza, della Cisgiordania e della regione.

Gaza: 17 morti e decine di feriti in raid Idf scuola Nuseirat

Sono almeno 17 le persone uccise in un raid dell'Idf in una scuola trasformata in rifugio a Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira i militanti di Hamas. Lo riferiscono fonti ospedaliere e l'agenzia di difesa civile di Gaza. La scuola di Al-Shuhada, nel campo profughi, dove, secondo le autorità di Hamas, i palestinesi sfollati avevano cercato rifugio, è stata l'ultimo obiettivo di una serie di attacchi contro strutture simili nella Striscia di Gaza negli ultimi mesi.

Al Jazeera: «Carri armati israeliani sparano contro un ospedale a Gaza»

Carri armati israeliani hanno sparato colpi contro l'ospedale Kamal Adwan, nella Striscia di Gaza settentrionale, riferisce al Jazeera. L'ospedale Kamal Adwan è una delle poche strutture mediche operative rimaste operative. Il direttore della struttura sanitaria Hussam Abu Safia ha dichiarato all'emittente del Qatar che l'attacco ha causato gravi danni al reparto di terapia intensiva. «L'ospedale è stato preso di mira deliberatamente», ha affermato.

Intanto continuano intanto gli attacchi di Israele in Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale libanese, i raid contro la periferia sud di Beirut sono stati i "più violenti" a colpire la zona dall'inizio della guerra, con 17 attacchi aerei lanciati nel giro di poche ore.