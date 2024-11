«Oggi, un aereo della Royal Air Force canadese è partito da Halifax trasportando il primo carro armato Leopard 2 che il Canada sta inviando in Ucraina. Il Canada è dalla parte del popolo ucraino e continueremo a fornire alle forze armate ucraine l'equipaggiamento di cui hanno bisogno per vincere».

Lo ha annunciato su Twitter la ministra della Difesa canadese Anita Anand, condividendo le immagini e un video della spedizione del tank. «I carri armati sono in viaggio per aiutare l'Ucraina. Il primo Leopard 2 canadese è partito. Il sostegno del Canada all'Ucraina è incrollabile», ha scritto in un altro tweet.