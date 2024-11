Minacce alla Nato, messaggi all'Occidente, previsioni sulla guerra e sull'Ucraina. Vladimir Putin parla in un'intervista ad alcune agenzie internazionali a margine del forum economico di San Pietroburgo, con riflettori accesi sul conflitto innescato dall'invasione ordinata dal Cremlino a febbraio 2022. Il presidente russo dedica particolare attenzione all'attuale quadro, caratterizzato dal via libera dei paesi occidentali a Kiev, che può colpire obiettivi militari in Russia usando le armi fornite dai partner.

Armi russe per colpire paesi Nato? «Ci penseremo»

Tra una risposta e l'altra, Putin bolla come ''sciocchezze'' le affermazioni relative ad attacchi della Russia a paesi Nato e fa leva sul concetto di difesa. Se l'Occidente fornisce missili a lungo raggio all'Ucraina per colpire la Russia, la Russia potrebbe fornire armi dello stesso tipo per colpire i Paesi della Nato è la minaccia di Putin.

«Se ritengono possibile consegnare armi nella zona di combattimento per lanciare attacchi sul nostro territorio e crearci problemi, perché non abbiamo il diritto di fornire armi dello stesso tipo ad alcune regioni del mondo da utilizzare per lanciare attacchi alle strutture sensibili dei Paesi che lo fanno alla Russia? Ci penseremo», dice. In Occidente, il presidente russo è identificato come un cattivo? No problem. «Lasciate che abbiano paura...».

L'invio di armi occidentali rappresenta «un passo molto pericoloso», dice Putin. «Consegnare armi in una zona di guerra è sempre negativo. Ancora di più se quelli che stanno inviando le armi, non solo le consegnano ma le controllano anche. Questo è un passo molto serio e molto pericoloso», dice il leader del Cremlino, che definisce "uno shock" vedere i carri armati tedeschi in Ucraina. Gli Stati Uniti devono smettere di fornire armi all'Ucraina e il conflitto finirà entro 2-3 mesi, dice Putin: «Cosa bisogna fare per fermare i combattimenti in Ucraina? Posso dirvi quello che ho detto una volta al signor Biden... Se vuoi fermare le ostilità in Ucraina, smetti di fornire armi. E queste azioni si fermeranno entro due, massimo tre mesi».

Se Mosca vedesse altri paesi coinvolti in una guerra contro la Russia, si riserverebbe il diritto di agire in modo simile, dice il presidente russo. «Se vediamo che questi paesi vengono trascinati in una guerra contro di noi, e questa è la loro partecipazione diretta alla guerra contro la Federazione Russa, allora ci riserviamo il diritto di agire in modo simile».

Armi nucleari

Anche sulla possibilità dell'uso delle armi nucleari Putin ripete che «la Russia ha una dottrina nucleare la quale prevede che tutti i mezzi possano essere usati soltanto per rispondere ad azioni che minacciano la sovranità e l'integrità territoriale del Paese». E aggiunge: «L'unico Paese ad aver usato l'arma nucleare sono gli Stati Uniti. Quindi facciamo in modo di evitare la minaccia dell'uso di questo tipo di arma».

Gli istruttori occidentali sono già presenti sul territorio dell'Ucraina e "subiscono perdite", ma l'Occidente preferisce tenere tutto sotto silenzio, prosegue. «Dal punto di vista della presenza di consiglieri e istruttori, qui non c'è novità: sono presenti sul territorio dell'Ucraina e, sfortunatamente per loro, subiscono perdite, lo so per certo», ma «nei paesi europei e negli Stati Uniti preferiscono tenere tutto sotto silenzio».

Per il presidente russo, nessuno in Occidente vuole ricordare che la guerra in Ucraina è iniziata con un colpo di stato, di cui la Russia non è responsabile. «Tutti credono che la Russia abbia iniziato la guerra in Ucraina - dice - Ma nessuno, voglio sottolinearlo, nessuno in Occidente, in Europa, vuole ricordare come è iniziata questa tragedia, con un colpo di stato in Ucraina: questo è l'inizio della guerra. La Russia è responsabile di questo colpo di stato? No».

Le perdite della guerra

Nella guerra in corso da oltre 2 anni, Kiev perde «50mila soldati al mese», mentre le perdite della Russia nella guerra in Ucraina sono «diverse volte inferiori», dice Putin, che fornisce cifre non verificabili. Per il presidente russo, l'Ucraina al momento trattiene 1.348 prigionieri. In Russia, invece, ci sarebbero 6.465 prigionieri ucraini.

Tra i vari temi, riflettori sugli Stati Uniti. Washington, dice Putin, sostiene Kiev perché vuole ostacolare la crescita della Russia: gli Usa «sono interessati alla loro leadership, non all'Ucraina».