Varsavia dispiegherà circa 40mila soldati nei prossimi giorni ai confini orientali in risposta alle esercitazioni militari Zapad di Russia e Bielorussia, che inizieranno in Bielorussia domani 12 settembre. Lo ha ha dichiarato il viceministro della difesa nazionale Cezary Tomczyk a Polsat News ricordando come nel 2022 queste esercitazioni, per natura "offensive", siano state di preparazione all'invasione in Ucraina. Secondo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu, il numero di soldati dislocati è aumentato dopo l'attacco russo coi droni.

La Polonia ha anche annunciato di aver limitato il traffico aereo lungo il suo confine orientale a seguito dell'intrusione di circa 20 presunti droni russi nel suo territorio. Questa restrizione, in vigore fino all'inizio di dicembre, "è stata messa in atto per garantire la sicurezza nazionale", ha affermato l'agenzia polacca per la navigazione aerea in un comunicato.

Il ministero degli Esteri polacco ha annunciato che, su sua richiesta, si terrà una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. «Su richiesta della Polonia, sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia», ha dichiarato il ministero su X. Notizia anticipata dalla missione sudcoreana, a cui tocca la presidenza del Consiglio a settembre, citata dalla Tass. La riunione potrebbe tenersi venerdì, ha riferito all'agenzia russa una fonte diplomatica.

