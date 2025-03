Il presidente francese ha sottolineato: «L'aggressività della Russia impatta molto direttamente sulla nostra sicurezza in Europa. Siamo in una fase decisiva per mettere fine al conflitto»

La Russia deve accettare il cessate il fuoco di 30 giorni concordato a Riad «senza precondizioni». A dirlo è il presidente francese Emmanuel Macron, in una dichiarazione ai giornalisti dopo l'incontro all'Eliseo con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Mosca - denuncia Macron - continua giorno dopo giorno» ad attaccare l'Ucraina, «mostra la sua volontà di guerra e di continuare l'aggressione, ci aspettiamo l'impegno di Mosca» per il cessate il fuoco.

«L'aggressività della Russia - ha quindi sottolineato Macron - impatta molto direttamente sulla nostra sicurezza in Europa. Noi siamo in una fase decisiva per mettere fine alla guerra d'aggressione. Saluto con favore gli sforzi del presidente Trump» per il cessate il fuoco. Poi il presidente francese ha ricordato che «l'11 marzo a Gedda l'Ucraina ha chiaramente espresso agli Stati Uniti di essere d'accordo per un cessate il fuoco completo e senza precondizioni per una durata di 30 giorni. Ci aspettiamo lo stesso impegno da parte della Russia».

«I raid russi devono cessare», ha intimato ancora, «l'obiettivo resta una pace duratura». Macron ha quindi annunciato «due miliardi di euro aggiuntivi in aiuti militari» per l'Ucraina, alla vigilia del nuovo vertice della coalizione dei volenterosi. «Abbiamo preparato ulteriori aiuti sotto forma di missili di difesa terra-aria Mistral e carri armati AMX-10 RC, oltre a munizioni», dice il presidente francese. Per Macron «è troppo presto» per parlare di una revoca delle sanzioni contro la Russia.

«Mosca sta cercando di aggiungere nuovi dettagli e condizioni, noi speriamo che gli americani possano garantire un accordo per cessate il fuoco senza condizioni, finora la Russia l'ha rifiutato perché vuole continuare la guerra», ha poi detto Volodymyr Zelensky nella conferenza stampa a Parigi con Macron.

«Le sanzioni alla Russia devono rimanere in vigore ed essere rinforzate» ha detto ancora, sottolineando che «solo la diplomazia basata sulla forza è efficace» e che «l'unico linguaggio che la Russia capisce è quello dalla forza».