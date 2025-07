Le unità delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su-30SM. Lo riferisce lo stato maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrainska Pravda. Secondo lo Stato Maggiore, sono stati colpiti un deposito di bombe guidate, un aereo da addestramento al combattimento e probabilmente altri velivoli.

Le truppe russe hanno bombardato tre distretti della regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina, quattro persone sono rimaste ferite e si sono verificati danni. Lo riferisce Ukrinform citando le autorità locali. «Tre persone sono rimaste ferite nell'attacco nel distretto di Dnipro: due donne e un uomo. Cinque case sono state danneggiate».

Nella notte la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 322 droni, 292 dei quali sono stati neutralizzati: lo ha riferito l'Aeronautica Militare ucraina, come riportano i media di Kiev. Secondo i dati, la direzione principale dell'attacco era la regione di Khmelnytskyi e la città di Starokostyantyniv.

La Russia afferma di aver ucciso circa 500 soldati ucraini nella sola giornata di ieri. Alexander Savchuk, portavoce del gruppo tattico, ha dichiarato alla Tass che sono stati uccisi 460 soldati. «Sono stati distrutti - ha detto - due veicoli corazzati da combattimento, cinque veicoli a motore e due cannoni».

I combattenti del gruppo tattico hanno anche colpito formazioni di tre brigate meccanizzate ucraine, una brigata di cacciatori e una brigata aviotrasportata, due brigate di difesa territoriale, una brigata di Marines, due reggimenti d'assalto e una brigata della Guardia Nazionale nelle aree di Krasnoarmeysk, Dimitrov, Boykovka, Petrovskoye, Novopavlovka, Dachnoye e Grodovka. Altri 60 soldati ucraini sarebbero morti nel Dnepr, dove sono state colpite una brigata di difesa territoriale e una brigata di difesa costiera nelle aree di Antonovka, Novoandreyevka, Malaya Tokmachka, Tokarevka e Sadovoye.