La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando i negoziati di ieri a Gedda tra Ucraina e Usa, ha dichiarato che «la formazione della posizione» di Mosca su un eventuale cessate il fuoco nel conflitto russo-ucraino «non avviene all'estero a causa di determinati accordi o degli sforzi di alcune parti» ma «avviene all'interno della Federazione Russa». «Le notizie principali per noi verranno da qui», ha detto quindi Zakharova in un'intervista a radio Sputnik.

E il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha esortato a «non correre troppo» sull'ipotesi di un'accettazione della tregua di 30 giorni con l'Ucraina. Peskov ha sottolineato che «per prima cosa» Mosca attende di ricevere dagli Usa informazioni dettagliate sui colloqui di ieri a Gedda con una delegazione ucraina. «In questi giorni abbiamo pianificato anche dei contatti con gli americani, durante i quali contiamo di ricevere informazioni complete», ha aggiunto il portavoce.

A Mosca c'è cautela mista a scetticismo rispetto alla proposta uscita ieri dai colloqui di Gedda. Fonti russe hanno detto a Reuters, come appare sul sito, che qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Ucraina dovrà tenere conto dei progressi russi e rispondere alle preoccupazioni di Mosca. Una fonte russa di alto livello ha dichiarato che Vladimir Putin avrebbe difficoltà ad accettare l'idea del cessate il fuoco senza discutere i termini e ottenere qualche tipo di garanzia. «Putin ha una posizione forte perché la Russia sta avanzando», spiega la fonte russa.

Il Cremlino non esclude che possa tenersi nei prossimi giorni un nuovo colloquio telefonico tra i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, come annunciato ieri da quest'ultimo. «Se dovesse presentarsi una tale necessità, verrà organizzato molto rapidamente, gli attuali canali di dialogo con gli americani consentono di farlo in tempi abbastanza brevi», ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax.

Il capo della Cia, John Ratcliffe, e quello dell'intelligence esterna russa Serghei Naryshkin, hanno avuto un colloquio telefonico durante il quale hanno concordato di mantenere "contatti regolari" tra loro «allo scopo di contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza internazionale, nonché a ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington».

La Cina spera in una "pace sostenibile e duratura" dopo i colloqui di Gedda che hanno visto l'Ucraina sostenere la proposta Usa per un cessate il fuoco di 30 giorni della guerra con Mosca. Pechino «ha notato i rapporti rilevanti sulla vicenda», ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, aggiungendo di sperare che «tutte le parti, attraverso il dialogo e i negoziati, possano trovare una pace sostenibile e duratura che faccia proprie le preoccupazioni reciproche». Intanto domani è attesa una visita ufficiale in Russia del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, che avrà dei colloqui con Vladimir Putin.