L'Ucraina raddoppia. Dopo i missili americani Atacms, lancia anche i missili anglofrancesi Storm Shadow/Scalp contro obiettivi in Russia. Kiev cerca un'ulteriore svolta nella guerra, che ha superato i 1000 giorni, e sfrutta il via libera ottenuto dai partner occidentali: gli attacchi possono colpire obiettivi militari in territorio nemico, in particolare nella regione di Kursk, dove Mosca prepara la controffensiva schierando anche migliaia di soldati nordcoreani.

«Stiamo usando tutti i mezzi per difendere il nostro paese, non scenderemo nei dettagli. Stiamo facendo capire che siamo in grado di rispondere», dice il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Nessuna conferma ufficiale sul lancio di Storm Shadow, almeno 12, che avrebbero colpito un centro di comando. Silenzio formalmente anche da Londra e da Parigi. Gli elementi sul campo, però, non mancano.

Le tracce dell'attacco

Nell'area del villaggio di Maryno, nel Kursk, vengono rinvenuti frammenti di un missile: la scritta Storm Shadow appare evidente e l'immagine viene pubblicata da un blogger militare russo. Il missile, che ha un raggio d'azione di circa 250 km, è caduto a circa 50 km dal confine. Kiev batte un colpo in una giornata ad altissima tensione, caratterizzata dall'allarme che scatta nella capitale per il rischio di un massiccio attacco missilistico. Chiudono diverse ambasciate, compresa quella dell'Italia, in un clima di attesa e paura. Alla fine, non arrivano né missili né droni.

«La ridda di informazioni che abbiamo avuto, i messaggi di panico che sono stati inviati aiutano solo la Russia» dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale al termine di una giornata in cui «c'è stata molta preoccupazione e molti interrogativi su qualche tipo di pericolo particolare. È sempre essenziale prestare attenzione agli allarmi aerei che vengono diffusi».

Le mine antiuomo possono fare la differenza

Il leader ucraino può rallegrarsi per altre news, come quella relativa alla fornitura di mine antiuomo sbloccata dagli Stati Uniti. In pochi giorno, dopo l'ok all'uso degli Atacms contro obiettivi russi, dal presidente uscente Joe Biden arriva un altro semaforo verde fondamentale. La decisione degli Stati Uniti, dice Zelensky, è «molto importante» per fermare gli attacchi russi.

Le mine «rafforzeranno davvero le nostre truppe al fronte» e non si tratta di una frase di circostanza: con l'inverno alle porte e il terreno sempre più ostico tra neve e fango, la Russia si affida sistematicamente ad attacchi a ondate, senza curarsi delle perdite di uomini che vanno all'assalto a piedi. Le mine americane possono diventare barriera determinante lungo tutto il fronte: dal Donetsk, dove le forze di Mosca premono da mesi, al Kursk, dove stanno per entrare in scena anche migliaia di soldati della Corea del Nord.