Ondata di attacchi aerei israeliani in Libano in risposta all'attacco di Hezbollah con due mortai contro la zona del Monte Dov avvenuto oggi in violazione del cessate il fuoco. Ad annunciarlo l'esercito israeliano che ha reso noto che l'aeronautica ha colpito poco fa terroristi, lanciatori e siti di Hezbollah in tutto il Libano.Coinviolti anche villaggi.

L'attacco Hezbollah sul Monte Dov «costituisce una grave violazione del cessate il fuoco e Israele risponderà con fermezza», aveva affermato poco prima in un post su X il premier Benjamin Netanyahu, assicurando che lo Stato ebraico «è determinato a continuare a far rispettare il cessate il fuoco e a rispondere a qualsiasi violazione da parte di Hezbollah, minore o grave».

Anche il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva quindi promesso una «risposta forte» all'attacco. «Abbiamo promesso di agire contro qualsiasi violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, ed è esattamente quello che faremo - aveva scritto Katz su X -. Gli spari di Hezbollah contro una postazione dell'Idf a Mount Dov saranno accolti con una risposta forte».