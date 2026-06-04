Quando c’è di mezzo Fabrizio Corona il confine tra indiscrezione, provocazione e spettacolo diventa sempre più sottile. L’ex fotografo dei vip è tornato a far parlare di sé con nuove dichiarazioni sul Napoli che stanno facendo il giro dei social e, in particolare, di TikTok. Questa volta nel mirino è finito Massimiliano Allegri, indicato da settimane come il principale candidato alla panchina azzurra dopo l’addio di Antonio Conte.

Corona, intervistato a margine di un evento da Giorgio Vegas Bruno, ha infatti rilanciato una delle sue ormai celebri profezie mediatiche. E lo ha fatto con il tono di chi è convinto di poter influenzare direttamente il destino del club campione d’Italia.

Corona: «Dopo Conte faccio dimettere anche Allegri»

Nel video diventato virale nelle ultime ore, Corona non usa mezze misure. Rivendica innanzitutto un ruolo nella separazione tra Antonio Conte e il Napoli, una tesi che naturalmente non trova alcun riscontro ufficiale ma che l’ex paparazzo continua a sostenere. «Dopo la puntata di Falsissimo faccio dimettere anche Allegri. Ho fatto dimettere già Antonio Conte», afferma davanti alle telecamere.

Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e appassionati di calcio, anche perché arrivano in un momento particolarmente delicato per il futuro della panchina azzurra.

Corona lascia intendere che nelle prossime puntate del suo format potrebbero emergere nuove rivelazioni capaci di cambiare gli equilibri attorno al Napoli. Quali siano queste informazioni, però, al momento resta un mistero.

Il nuovo allenatore? «Sarà Italiano»

Non contento della previsione su Allegri, Corona si spinge ancora oltre e indica anche il presunto successore. «Dopo la puntata anche Allegri si dimetterà, il nuovo allenatore del Napoli sarà… Italiano», afferma riferendosi a Vincenzo Italiano. Una dichiarazione che aggiunge ulteriore rumore a una fase già caratterizzata da indiscrezioni, voci e ipotesi sul futuro tecnico della squadra di Aurelio De Laurentiis. Il nome di Vincenzo Italiano, del resto, è stato accostato più volte a diverse big del calcio italiano grazie agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, ma al momento non esistono conferme che lo colleghino concretamente alla panchina azzurra. Leggi l’articolo completo su LaCapitale News.