Si trova in California, resterà aperto soltanto per un weekend e sarà accessibile attraverso un concorso

Si chiamerà Hotella Nutella, l’hotel che a gennaio 2020 aprirà in California, nella Napa Valley. Nella struttura tutto è a tema Nutella. Un sogno che si realizza per i fan della celebre crema alla nocciola. Il progetto della Ferrero segue l'apertura dei caffè Nutella di New York e Chicago e si preannuncia un paradiso per i golosi. Sono in molti ad aver condiviso sui social le foto delle stanze di "Hotella Nutella".

Enormi vasi di Nutella saranno disponibili e tutto, dai letti agli accessori, sarà personalizzato a tema. Anche le attività saranno appropriate: gli ideatori hanno pensato al Nutella weekend breakfast chef team, una colazione/cena con lo chef di Food network Geoffrey Zakarian, una sessione di «pancake art» con il gruppo di artisti Dancakes e un brunch con la cuoca Tanya Holland.

Il contest Usa Ferrero

Ed ecco la notizia più spiacevole: l'Hotella Nutella resterà aperto soltanto per un weekend, dal 10 al 12 gennaio 2020, e sarà accessibile attraverso un concorso destinato ai soli cittadini statunitensi, trattandosi di un'iniziativa Usa Ferrero. Nessuna prenotazione come per un normale albergo, ma un contest in cui gli americani dovranno inviare un video che spiega l'importanza del prodotto nella loro colazione. Sul sito web hotellanutella.com si legge che il weekend sarà dedicato a «esperienze creative uniche nel loro genere con notevoli arbitri del gusto».