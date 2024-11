L’utilizzo dei seggiolini antiabbandono diventa obbligatorio. Il decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada, a firma del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, è infatti orientato a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.

Una misura di fondamentale importanza resa obbligatoria per i bambini di età inferiore ai 4 anni, alla luce dei numerosi tragici episodi che si sono susseguiti negli ultimi tempi e che hanno posto l’accento sul grande aiuto che un semplicissimo segnale sonoro può fornire ai genitori laddove i ritmi serrati, le giornate frenetiche, lo stress, gli automatismi inducono a fallire, innescando nel loro cervello un corto-circuito che spesso si rivela fatale per i propri figli. In attesa di trovare in commercio seggiolini antiabbandono già omologati, oggi è possibile acquistare dispositivi aventi la funzione di segnalare al guidatore la presenza del proprio piccolo all’interno dell’abitacolo una volta spenta l’automobile.

In una nota il Mit fa sapere che «l'obbligo sarà operativo non appena il decreto legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l'approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse».

Ilaria Giampà