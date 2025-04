L’ultima giornata dedicata all'addio a Papa Francesco si è conclusa ieri sera con il rito di chiusura della bara. Il feretro del Santo Padre stanotte è rimasto nella Basilica, ha spiegato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. Sono stati intanto 250mila i fedeli che dal 23 aprile hanno reso omaggio al Pontefice, ha spiegato ancora il Vaticano. Oggi i funerali.

Al rito di chiusura della bara hanno partecipato, oltre a quanti erano indicati nella Notificazione dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, anche alcuni familiari del Papa defunto. La celebrazione, svolta secondo le prescrizioni dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si è conclusa alle ore 21. Durante la notte il Capitolo di San Pietro ha assicurato una presenza di preghiera e di veglia al corpo del Pontefice, fino ai preparativi della Santa Messa.

«Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale». Il Vaticano, al termine del rito della chiusura della bara, ha reso noto il rogito messo all’interno del feretro che racconta in sintesi le pietre miliari dei suoi dodici anni di pontificato.

Nel rogito, il documento inserito in un tubo di metallo, si ripercorre la vita di Jorge Mario Bergoglio dall'elezione al magistero dottrinale, passando anche per la preghiera solitaria durante il lockdown fino ai ricoveri.

Il rito di chiusura della bara

Il rito, come ha disposto lo stesso Pontefice, è stato più snello. Non più tre bare, come era consuetudine: utilizzata un'unica bara in legno rivestita di zinco. Prima della chiusura della bara, il volto di Francesco è stato coperto da un velo di seta bianca e all'interno della cassa è stata collocata una borsa con le monete coniate durante il pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Nella bara è stato anche posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa.