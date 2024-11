«Autore antifascista italiano accusa Giorgia Meloni di censura dopo la cancellazione della sua apparizione televisiva». Con questo titolo il Financial Times racconta la recente vicenda dell'intervento cancellato sul 25 aprile che Antonio Scurati avrebbe dovuto eseguire durante la trasmissione di Serena Bortone "Che Sarà", in onda su Rai 3. «L'autore del libro su Mussolini sostiene che il primo ministro sta cercando di riscrivere la storia e non riesce a condannare adeguatamente il fascismo» è il sottotitolo dell'Ft.

Nel monologo, ricorda tra l'altro l'Ft, «Scurati ha scritto che il primo ministro, che ha iniziato la sua carriera politica con un partito neofascista fondato dagli alleati sopravvissuti di Mussolini, stava tentando di riscrivere la storia, non riuscendo a condannare adeguatamente il fascismo». Ma la presunta censura ha subito l'effetto contrario perché il monologo è stato pubblicato su molti giornali italiani e la premier Meloni lo ha addirittura postato sulla sua pagina Facebook.