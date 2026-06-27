L’allarme è scattato nel pomeriggio in località Fiorò. La dinamica è ancora da chiarire: non si sa se l’uomo sia caduto o si sia tuffato. Le operazioni di ricerca proseguono nello specchio d’acqua. Le prime reazioni dal mondo politico

Sono ore di apprensione sul lago di Vico, in provincia di Viterbo, dove Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, risulta disperso dal pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l’uomo si trovava su un’imbarcazione insieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Non è stato chiarito, al momento, se Cavallari si sia tuffato volontariamente o se sia caduto dalla barca. L’allarme è scattato in località Fiorò, dove sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Nelle operazioni sono stati attivati anche i nuclei sommozzatori dell’Arma e dei pompieri, impegnati nelle ricerche nello specchio d’acqua.

Le ricerche nel lago

Le operazioni proseguono senza sosta. La zona del lago di Vico è particolarmente frequentata, soprattutto nei fine settimana, e l’intervento dei soccorritori è stato immediato dopo la segnalazione della scomparsa. Secondo una prima ricostruzione, Cavallari sarebbe stato visto in acqua prima che di lui si perdessero le tracce.

La macchina dei soccorsi si è concentrata nell’area indicata dai presenti, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire quanto avvenuto nei minuti precedenti alla scomparsa. Il quadro resta dunque in evoluzione e, al momento, la priorità è legata alle attività di ricerca.

La vicinanza alla ministra Roccella

La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione anche nel mondo politico. Tra i messaggi di vicinanza alla ministra Eugenia Roccella c’è quello di Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto: «Ho appreso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella, alla quale va tutta la mia vicinanza. Il pensiero dell’intero Veneto va anche agli sforzi dei soccorritori, con la speranza che possano arrivare notizie positive».

Chi è Luigi Cavallari

Luigi Cavallari è legato da una lunga storia personale alla ministra Roccella. Lo scorso marzo la coppia ha festeggiato le nozze d’oro. «L’ho incontrato a 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati», aveva raccontato in passato la stessa ministra.

Cavallari ha avuto anche un percorso accademico nel campo dell’architettura. È stato professore presso la facoltà di Architettura dell’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Mentre proseguono le ricerche, familiari, istituzioni e soccorritori restano in attesa di sviluppi dal lago di Vico.