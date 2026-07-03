Alla vigilia della visita a Lampedusa, il Pontefice richiama il valore dell'immigrazione nella storia americana e invita gli Stati Uniti a restare fedeli ai principi di libertà e giustizia dei Padri fondatori

«Gli immigrati hanno plasmato il futuro degli Stati Uniti». Con queste parole Papa Leone XIV ha ricordato il ruolo determinante dell'immigrazione nella storia americana, alla vigilia della sua visita a Lampedusa, in programma domani, nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti.

«Il Papa ha fatto una libera scelta, mi pare una scelta che vivrà di vita propria. Ci sono segnali chiari», ha commentato l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano.

Il discorso del Pontefice

«In questi ultimi duecentocinquanta anni, per così tanti popoli in tutto il mondo, è stata la ferma determinazione a realizzare la nobile visione dei Padri fondatori della nazione a rendere l'America sinonimo di libertà, mentre il Paese apriva le sue porte a successive ondate di immigrati, consentendo a loro e ai loro figli di contribuire a plasmare il futuro della nazione», ha dichiarato il Pontefice in uno dei passaggi del discorso pronunciato in occasione dell'accettazione della Liberty Medal del National Constitution Center, intervenendo in collegamento virtuale con Philadelphia.

«Fu proprio questo amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti, nelle ore più buie del secolo scorso, durante le due guerre mondiali, a guardare oltre se stessi e, a costo di grandi sacrifici, a difendere la causa della libertà oltre i propri confini», ha aggiunto.

Il Papa ha quindi esortato gli Stati Uniti a rimanere fedeli alla visione di libertà dei Padri fondatori.

«Come ogni americano sa, tuttavia, il percorso per costruire una società che incarni quegli alti ideali di libertà e giustizia per tutti non è sempre stato facile e, per molti aspetti, è ancora in corso. Lo sforzo per realizzare questa visione deve essere intrapreso di nuovo in ogni generazione e di fronte a sfide sempre nuove», ha osservato.

«Oggi, mentre guardiamo al futuro, questo anniversario storico ci offre l'opportunità di riflettere ancora una volta sui principi fondanti della nazione, nella speranza che l'America rimanga sempre fedele al sogno che le ha valso il titolo di terra dei liberi e patria dei coraggiosi», ha concluso.