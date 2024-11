Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza per il cattivo odore di un passeggero. È successo a bordo del volo Transavia HV5666 dalle Canarie ad Amsterdam. L’uomo, segnalato dagli stessi passeggeri, è stato costretto dall'equipaggio a una sorta di "quarantena" nel bagno del boeing. Tutto perché – riporta il sito airlive.net - sembra non si lavasse da giorni. Addirittura, pare che il cattivo odore fosse così insistente da provocare negli altri viaggiatori conati di vomito. In molti avrebbero dato di stomaco subito dopo il decollo dall'aeroporto spagnolo. Per queste ragioni, il veicolo è atterrato a Faro, nel sud del Portogallo, e l'uomo è stato allontanato. La compagnia aerea Transavia ha confermato lo sbarco di emergenza motivandolo con "ragioni mediche". Non si tratterebbe di un caso isolato. A febbraio, un aereo partito da Dubai e diretto ad Amsterdam ha dovuto fare tappa a Vienna. In questo caso i disordini a bordo si erano verificati per l’eccessiva flatulenza di un utente. Ne era scaturita addirittura una rissa.