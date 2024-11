Difficile immaginare il terrore di quella bambina sballottata dal mare gelido di Lampedusa. Impossibile non emozionarsi nel vedere il marinaio della guardia costiera italiana seguire l’eco del suo pianto tra le onde, raggiungerla a nuoto e portarla in salvo.

È quanto avvenuto nelle scorse ore al largo dell’avamposto italiano più vicino alle coste africane, quando una motovedetta ha soccorso un gruppo di migranti finiti in mare dopo che la loro imbarcazione di fortuna si è capovolta. Faven, così si chiama la bambina, era a un passo dalla morte, ma è stata salvata nonostante fosse già in un grave stato di ipotermia. Immediatamente soccorsa dai medici a bordo e poi a terra, è stata riconsegnata alla mamma, una donna eritrea, anche lei una dei 149 sopravvissuti alla tragedia.

Ecco le immagini del salvataggio.